中菲行年營收規模首見突破400億元 今年定位數位轉型元年

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布去年 12 月合併營收 22.92 億元，月減 9.14%、年減 50.43%，創 2021 年 3 月以來新低，反映終端庫存待去化，海空運需求疲軟，不過，中菲行全年合併營收 408.13 億元，年增 5.04%，首度衝破 400 億元規模；展望 2023 年，中菲行定位為數位轉型元年，有信心持續取得良好經營績效。

中菲行不諱言，受到國際經濟景氣疲軟、廠商清理庫存影響，12 月國際運輸需求疲弱，尤其航空班次增加使客機腹載艙位供給增加，再加上中國染疫人數大增，海空運均同步面臨供過於求挑戰。

不過，中菲行強調，致力於建構實體通路和虛擬數位平台提升競爭力，並在重要的利基市場以差異化和區域化超前部署，有效掌握並增加優質客戶，在市場急速下行時，仍保持相當的貨運量。

中菲行透過虚擬數位平台，以雲端數據分析深入瞭解客戶需求，並以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台、中菲行增值訊息系統有效提供國際物流價值鏈的服務，再透過 RPA 流程自動化軟體運用，強化操作和管理效率。

在多年的資訊數位能力基礎下，中菲行表示，將 2023 年定位為數位轉型元年，一方面運用科技來提升內部的數位能力，同時也可升級對客戶的線上服務。

中菲行進一步說明，對內，自行研發 DimBot 機器人，應用光學影像辨識 (OCR)、人工智慧與機器學習等技術，自動化進行相關銷售和成本預測、航班預報、船期追蹤、匯率分析等服務，可提供同仁強而有力的科技支援。

對外，中菲行透過 MyDimerco 平台，提供客戶專屬的儀表板、貨況追蹤、線上運輸文件庫、線上詢價、動態報表和虛擬客服等服務，有信心未來能取得良好經營成效。