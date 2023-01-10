邊境重開、防疫鬆綁早於預期 更多分析師看好中國2023年經濟成長

在重新開放的第一天，中國海關監管逾 25 萬入境旅客順利通關，儘管這個數字仍然只有疫情前的一小部分，投資機構仍預計，重新開放有望在新的一年提振中國經濟。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師在最新報告中，將今年中國 GDP 增長預期上調至 5.0% 以上。

據《新華社》引述海關數據報導，周日入境旅客達 251,045 人次。而據國家移民管理局數據，2019 年一季度日均入境人員約為 945,300 人次。

隨著中國開放國門，以及諸多政策的調整轉向，中國股市開年後表現強勁，更多分析師加入看多行列。

摩根士丹利指出，如果中國政策能夠掃除住房 / 房地產行業帶來的經濟障礙，並自新冠疫情清零政策後實現經濟增長，那麼中國經濟復甦動能有望在今年第二季開啟。

報告強調，中國財政政策和貨幣政策支持經濟增長，對房地產和科技行業的監管力度也已經放鬆，均有利經濟發展，預計 2023 年中國 GDP 達到 5.7%。

瑞銀集團執行長 Ralph Hamers 周一表示，中國調整防疫措施後，將對國內消費產生重大積極影響。「我們相信，對於那些致力於在中國投資的人來說，有很多機會」。

《華爾街日報》報導稱，隨著中國政府周日取消幾乎所有邊境限制，數以萬計的旅行者開始搭乘飛機進出中國。

文章指出，出境的中國遊客將給一些經濟體帶來希望，在新冠疫情暴發前的多年裡，這些經濟體就已依賴中國遊客在當地的消費。

花旗銀行預計，2023 年第一季中國出境旅游將出現強勁復甦，第二季旅遊業將大規模成長。

邊境重開也使商界人士能夠再次前往中國。中國商務部上周五說，外資企業高管對中國的重新開放表示強烈支持，他們渴望到中國考察業務並尋求新的投資機會。