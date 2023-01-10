盤中速報 - 波若威(3163)急拉2.67%報54.9元，成交782張

波若威(3163-TW)近5分K漲速2.67%，10日09:04報54.9元，成交782張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

波若威(3163-TW)近5日股價上漲4.65%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.48%。櫃買指數上漲4.39%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+116 張
  • 外資買賣超：+140 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-24 張
  • 融資增減：+157 張
  • 融券增減：-6 張

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