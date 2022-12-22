【新台股龍捲風】大摩大摩不能壞壞，該不會染色了吧?！生技從低價漲到高價！航運從散裝漲到貨櫃！

如預期在 VIX 大跌下，美股出現反彈，留意今日 KD，而加權指數在傳產帶領下日 KD 率先翻為黃金交叉，所以指數會續彈，而電子類和 OTC 尚未黃金交叉，所以今日稍微有些跟不上，但仍有機會，而美股主要我們是看 FED 鴿派票委將會增加喔，這是一個很重要的訊息，可惜市場比較少人在談，詳細內容徐老師以貼在 TG，今早 07:23 分 (凡走過必留下痕跡，現在加入還可印證， https://t.me/imoney168 )

而美股怎麼了? 台股怎麼辦? 若以季線 (60MA) 為分界，很明顯的是道瓊強於費半強於 nasdaq！反映到台股的當然就是傳產較強，雖是如此，但來到壓力區的傳產還是不能追！昨天文章提及【妖鎳】股的華新 (1605-TW) 已來到前波以及前前波高點，雖然報價續揚，但我們不敢追了，今果真壓回震盪，而取而代之的是鋼鐵股: 今漲到新光鋼 (2031-TW) 燁興 (2007-TW) 海光 (2038-TW)，鋼鐵目前基本面也許還跟不上來，但最壞情況已過，股票永遠是【漲在題材！盤在營收！跌在盈餘！】

而鋼鐵上來後，載鋼鐵的航運也來，海岬型 BCI 指數更是續大漲 18.27%，帶動中航 (2612-TW) 續飆，裕民 (2606-TW) 新興 (2605-TW) 大漲，而馬士基昨日跟上大漲 4.36%，長榮 (2603-TW) 萬海 (2615-TW) 陽明 (2609-TW) 又再攻，接下來就是看今日德魯里報價及明日的 CCFI，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/09q5UfyfuL4

NBI 生技指數出現大底下，昨日續漲，而本波新冠肺炎會以乾咳為主，大陸藥荒才剛開始，歐洲也在缺藥，上週提到的南光 (1752-TW) 強生 (4747-TW) 中化 (1701-TW) 健亞 (4130-TW) 生達 (1720-TW) 永日 (4102-TW) 震盪後持續看好，其中【抗生素:】 南光 (1752-TW)、中化、台耀、松瑞藥、太景 (4157-TW)，【普拿疼】: 中化、生達 (1720-TW)、永信 (3705-TW)、杏輝 (1734-TW)，【布洛芬】: 生達、永信、健喬 (4114-TW)【熊去氧膽酸】: 健亞、強生大家可自行留意，

連上週提到的醫美的麗豐 (4137-TW) 又逼近新高，投信續買，帶動大江 (8436-TW) 今日也過高，健身的喬山 (1736-TW)，新藥的合一 (4743-TW) 今漲停，寶齡 (1760-TW)、藥華藥 (6446-TW)、美時 (1795-TW) 保瑞 (6472-TW) 等震盪皆可留意，喜歡內業飆股的人可來，TG： https://t.me/imoney168

而台積電 (2330-TW) 今續漲 9 元，帶動指數大漲 208 點，矽智財: M31(6643-TW) 下跌較多，其他金麗科 (3228-TW)，智原 (3035-TW)、晶心科 (6533-TW)、世芯 (3661-TW)，創意 (3443-TW) 震盪居多，這族群就是緊抱，即便震盪也持續看好，抱大段就對了

ABF: 景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)，在欣興調降資本支出後，昨天人人喊打了，今沒跌了，安全了嗎? 還是被大盤帶動上去的呢? 其實，每次的波段起漲點都是需要大利空來甩轎洗盤，目前在風暴中心，賣壓自然較大，但清洗浮額後，迎來的肯定又是外資調升評等的消息了，哪次的行情不是這樣呢?

但單打獨鬥操作會很可怕，共襄盛舉才走得遠，手中有的，或想持有的可直接來 line@，連結點: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

【貼心提醒】調降資本支出並非洪水猛獸，台積電也調降資本支出阿，先前的旺宏 (2337-TW) 世界先進 (5347-TW) 也都調降資本支出喔，而後來呢?

再生晶圓: 昇陽半 (8028-TW) 中砂 (1560-TW) 量能開始出現急縮，沒人要玩了，但只要一根帶量長紅，就會出現追價買盤

光纖股: 指標股華星光 (4979-TW) 今解禁出現跌停，觀察投信法人籌碼有無鬆動，而眾達 (4977-TW) 波若威 (3163-TW) 今同步被拖累

半導體檢測: 閎康 (3587-TW) 早盤一度上攻，宜特 (3289-TW) 也來到季線位置區，震盪都可留意

★美股開始上攻囉，台股今日出現像樣的反彈，還一堆好股票等待發掘

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