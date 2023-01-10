盤中速報 - 鈺太(6679)急拉2.02%報251.0元，成交448張

鈺太(6679-TW)近5分K漲速2.02%，10日09:19報251.0元，成交448張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈺太(6679-TW)近5日股價上漲4.27%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲10.89%。櫃買指數上漲4.39%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+228 張
  • 外資買賣超：-633 張
  • 投信買賣超：+731 張
  • 自營商買賣超：+130 張
  • 融資增減：+72 張
  • 融券增減：+20 張

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