盤中速報 - 鈺太(6679)急拉2.02%報251.0元，成交448張

鈺太(6679-TW)近5分K漲速2.02%，10日09:19報251.0元，成交448張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈺太(6679-TW)近5日股價上漲4.27%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲10.89%。櫃買指數上漲4.39%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+228 張
- 外資買賣超：-633 張
- 投信買賣超：+731 張
- 自營商買賣超：+130 張
- 融資增減：+72 張
- 融券增減：+20 張
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AI優化後報酬率
+27.65%
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原投組報酬率
+22.08%
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投組標的成分
40%
6533
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20%
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