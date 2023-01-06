預計重開邊境有利經濟 人民幣周五升至4個月高位

由於市場押注中國本月重新開放邊境將強勁提振經濟，人民幣周五 (6 日) 跳升至 4 個月高位，相較之下，亞洲其他貨幣大致持平，市場焦點轉向關鍵的美國就業數據。

人民幣周五盤中兌美元上漲 0.4% 至 6.8533，這是自 8 月底以來最高水位， 離岸人民幣也上漲了 0.5%。

在中國實施近 3 年嚴格的動態清零封鎖後，市場正在熱切等待本周日中國邊境的重新開放。中國當局表示，隨著政策調整，還將開放與香港的邊界，允許與香港的免檢疫過境。

對中國有大量貿易往來國家的貨幣也上漲。 韓元是亞洲表現最好的貨幣之一，上漲近 0.5%，報 1267.39 兌 1 美元，澳元上漲 0.4%，而菲律賓披索和新加坡元分別上漲 0.4% 和 0.1%。

日元在亞洲貨幣中表現相對偏弱，下跌 0.4%，繼續從本周早些時候觸及的 7 個月高位回落。

更廣泛的亞洲貨幣基本持平，市場在周五晚些時候將公布非農就業數據前變得謹慎。儘管非農數據預計顯示，原本緊張的勞動力市場有所緩解，但交易員仍擔心任何就業表現強勁的跡象，可能讓聯準會有更多空間維持鷹派基調。

中金公司指出，儘管短期內人民幣快速衝高，但從基本面看，利好與利空人民幣匯率的因素均存在。因此，中金認為人民幣匯率很難長期脫離美元指數走獨立的升值行情。在美元指數的趨勢性下行行情開始前，仍判斷人民幣匯率以雙向寬幅波動為主。

中金公司表示，短期看，6.80-6.85 一帶可能是值得關注的阻力位。