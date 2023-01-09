離岸、在岸人民幣雙雙升破6.8關口 港股大漲2%

離岸、在岸人民幣匯價周一（9 日）盤中雙雙升破 6.8 元大關，均為去年 8 月以來首見，港股恒生科技指數也大漲逾 3%，利多包括中國重啟邊境，且北京基本已完成對網路金融的整頓。

離岸人民幣兌美元匯價周一盤中收復人民幣 6.8 元兌 1 美元關口，最高報 6.7966 元，在岸人民幣也升破 6.8 元關卡，均為去年 8 月以來首見。

香港恒生指數盤中勁漲 2%，恒生科技指數勁揚逾 3%，阿里巴巴 (09988-HK) 股價更飆漲逾 7%。

中國政府周日起將新冠肺炎病毒感染調整為「乙類乙管」，且不再納入檢疫傳染病管理，北京、廣州、上海等地陸續迎來首個入境航班，為中國開國門揭開序幕。

經過 1,000 多天等待，香港與中國正式恢復通關，周日起深圳灣、福田、文錦渡等深港口岸分階段有序恢復中國與香港人員正常往來。

與此同時，中國銀保監會主席郭樹清日前表示，已基本完成對 14 家平台企業金融業務的專項整頓，正抓緊解決少數遺留問題，未來將推動常態化監管。

郭樹清並說，中長期來看，人民幣匯率會保持雙向波動，且總體上將持續走強。

近日重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融公司把資本金提高至人民幣 185 億元，阿里巴巴創辦人馬雲又放棄對螞蟻的實際控制權。外界認為，這可能是中國監管機關釋出的螞蟻整頓總結訊號。