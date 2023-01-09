Lululemon估去年Q4毛利率下滑 早盤股價挫逾9%

加拿大運動服飾品牌商 Lululemon 周一（9 日）表示，由於通膨居高不下導致消費者支出下降，儘管公司努力應對成本上升問題，仍預估去年第四季毛利率將下滑。消息傳出後，Lululemon 早盤股價跌逾 9%。

截稿前，Lululemon(LULU-US) 早盤下跌 9.02%，每股暫報 299.57 美元。

有分析指出，由於庫存水位急遽上升，已迫使許多零售商祭出折扣與降價策略清理庫存，此舉削弱整個服飾產業的利潤率。

Jane Hali and Associates 分析師 Jessica Ramirez 表示，儘管 Lululemon 最近幾季的表現非常強勁，但對該公司庫存問題感到擔憂。她指出，庫存過剩是毛利率問題的根源。

截至去年第三季末，Lululemon 的庫存成長 85% 至 17 億美元。該公司表示，預估去年第四季的毛利率將下滑 90 至 110 個基點，遠低於先前預期的成長 10 至 20 個基點。William Blair 分析師 Sharon Zackfia 直呼：「利潤率壓力出人意料」。

儘管 Lululemon 下調第四季毛利率，但把該季營收預測上調至 26.6 億至 27 億美元，高於先前預估的 26.1 億至 26.6 億區間。另外，該公司還把第四季每股獲利預期上調至 4.22 至 4.27 美元區間，高於先前預估的 4.2 至 4.3 美元。

相較之下，另兩家服飾零售商 Abercrombie & Fitch(ANF-US) 和 American Eagle Outfitters(AEO-US) 同日公布樂觀的去年第四季財測，受惠其品牌強勁需求。上述兩家公司早盤股價分別上漲 4.25% 與 1%。