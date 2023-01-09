外資近3日賣超個股

1. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)、玉山金 (2884-TW)

2. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)、鴻海 (2317-TW)、中興電 (1513-TW)、富邦臺灣加權反1 (00676R-TW)

3. 外資當日 (06) 賣超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、華城 (1519-TW)、鴻海 (2317-TW)、合勤控 (3704-TW)、陽明 (2609-TW)
 

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投組標的成分

  • 40%

    天鈺

    4961

  • 20%

    華星光

    4979

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 10%

    矽創

    8016

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

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