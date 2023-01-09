Tag台股台股盤後表格1. 外資累計賣超 3 日的股票元大台灣50反1 (00632R-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)、玉山金 (2884-TW)2. 外資累計賣超 2 日的股票元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)、鴻海 (2317-TW)、中興電 (1513-TW)、富邦臺灣加權反1 (00676R-TW)3. 外資當日 (06) 賣超的股票元大台灣50反1 (00632R-TW)、華城 (1519-TW)、鴻海 (2317-TW)、合勤控 (3704-TW)、陽明 (2609-TW) facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+31.13%$13,113原投組報酬率+23.27%$12,327投組標的成分40%天鈺496120%華星光497920%昇銳312810%矽創801610%國泰美國費城半導體基金ETF相關貼文