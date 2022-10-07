韋僑9月、Q3營收同創新高 本季將遷入大里新廠

消費性電子市場下半年顯露疲態，RFID（無線射頻標籤）廠韋僑 (6417-TW) 醫療應用接單強勁，今 (7) 日公布 9 月營收，以 1.4 億元改寫歷史新高，推升第三季營收以 3.72 億元延續上季，再度衝上新猷。

韋僑第三季單月營收逐月創高，9 月營收月增 12.49%，年增 37.75%，第三季營收 3.72 億元，也創新高，季增 19.62%，年增 30.35%，前 9 月營收 9.46 億元，年增 20.6%。

市場估，韋僑今年全年營收成長至少 20%，今年完成遷入自建新廠集中生產，可望挹注營收及獲利再成長，其中醫療應用接單最強，占整體營收比重已接近 30%。

韋僑目前生產線分散 4 處，台中大里仁化工業區新廠預計第三季後完工，12 月完成遷廠，將擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產，最大可支應年產值將達 24-25 億元。

董事長曾穎堂指出，消費性電子市場今年下半年顯露疲態，無線射頻標籤在智能化、自動化管理的應用持續成長，就整體訂單狀況來看，韋僑所獲的強勢訂單都是確定訂單，今年營收成長態勢確立。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，隨著工業 4.0 擴大出貨持續成長，醫療耗材市場需求暢旺，韋僑醫療應用長單接單強勁。

RFID 電子標籤運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，能從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。

無線射頻標籤市場正快速成長中，永豐餘 (1907-TW) 旗下 2007 年成立的永道射頻，也將回台上市。