大立光去年12月營收掉到40億元月減23% Q4營收創8季新高

大立光 (3008-TW) 在去 (2022) 年 9 月起連續三個月單月營收都攀上 50 億元的高檔，但業績未能延續到 12 月，大立光今 (5) 日公布 12 月營收下滑到 40.15 億元，月減 23.24%，年減 10.81%。大立光 2022 年第四季的營收則以 143.9 億元，改寫近 8 季以來新高，季增 6.77%，年增 10.25%；大立光 2022 年全年營收 476.75 億元，年增 1.52%。

大立光原已預估 12 月的客戶拉貨力道減弱，證券分析師張陳浩指出，大立光 12 月營收的下滑在預料之中，原因在蘋果 2022 年推出的年度旗艦手機銷售走揚力道偏弱，主要原因在於蘋果手機的創新度難以滿足消費者期待，同時，在通膨因素影響之下，市場消費者手機的換機周期也在拉長中。

同時，歷年第一季進入大立光的營收淡季，法人也關切大立光在 12 月營收下滑到 40 億元之後的後續營收走勢。

大立光預計在 1 月 12 日召開法說會，與台積電 (2330-TW) 同日，除將公布第四季及全年獲利以及新年度展望，法人更關注包括毛利率、產能利用率能否因終端需求及高階新產品推出回升、新廠進度以及車用市場布局等四大重點。

大立光 2022 年前三季營收 332.85 億元，毛利率爲 54.21%，年減 7.3 個百分點，稅後純益為 186.01 億元，年增 37.42%，每股純益為 139.37 元。