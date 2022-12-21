物價漲幅未達3%門檻 明年綜所稅免稅額等不予調整

財政部今 (21) 日公告明 (2023) 年綜所稅免稅額、扣除額等相關調整結果。因 2022 年的物價漲幅未達 3% 法定調整門檻，因此免稅與扣除額仍維持現狀不變，一般免稅額仍是 9.2 萬元、單身者標準扣除額仍是 12.4 萬元，將在 2024 年 5 月申報綜所稅時適用。

財政部表示，包括綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅金額，依規定當消費者物價指數較上次調整年度指數漲幅超過 3%，將按上漲程度予以調整。

財政部賦稅署表示，2023 年度與綜所稅相關的 6 大項目與 2022 年度相比，消費者物價漲幅指數為 2.98%，儘管接近 3% 調整門檻，但仍因未達法定門檻，因此依規定不予調整。

換言之，2023 年度的綜所稅免稅額仍維持 9.2 萬元不變、單身者的標準扣除額仍是 12.4 萬元、有配偶者標準扣除額則是維持 24.8 萬元、薪資所得與身心障礙的特別扣除額也維持 20.7 萬元。另外，區分稅率的課稅級距門檻也不予調整。

至於遺產稅和贈與稅的免稅額，賦稅署表示，因最新物價水準與 2022 年度相比，漲幅低於 10% 的法定調整門檻，因此 2023 年度遺產稅、贈與稅的的免稅額仍分別維持 1333 萬元、244 萬元不變。

另外，營利事業及個人免依所得基本稅額條例 (最低稅負制)，依規定當消費者物價指數較上次調整年度指數漲幅累計達 10% 以上，將按上漲程度予以調整。

賦稅署表示，現行營利事業適用金額，是從 2013 年度起，從 200 萬元調整為 50 萬元，2023 年度適用的平均消費者物價指數與 2013 年度相比，漲幅為 10.55%，已達調整標準，根據上漲程度調整為 60 萬元，預估稅收影響數約 4500 萬元。

至於個人適用金額，由於上次調整年度為 2014 年度，而 2023 年度適用的平均消費者物價指數與 2014 年度相比仍未達應調整標準，因此不予調整。