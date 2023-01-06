今年上半年電源管理晶片產能增4.7% 報價再降5-10%

隨著電源管理晶片 (PMIC) 龍頭德儀 (TXN-US)RFAB2、LFAB 產能陸續開出，研調機構 TrendForce 預估，今年上半年全球 PMIC 產能增加 4.7%，為消費性電子、網通、工控等應用帶來降價壓力，預期上半年報價再降 5-10 %。

不過，車規方面，儘管景氣低迷影響車市雜音不斷，但受惠燃油車轉電動車趨勢，加上買賣方長期合作關係，價格並無大幅鬆動，成為 PMIC 市場中唯一穩定的銷售動能。

從全球市佔率來看，IDM 大廠掌握 63% 的市場，包括德儀、ADI、英飛凌 (Infineon)、瑞薩 (Renesas)、安森美 (onsemi)、ST、恩智浦 (NXP) 等，其中，德儀市占率高達 22%，居全球之冠，且因產品組合多元、品質穩定、產能充沛，對全球 PMIC 市場極具影響力。

其餘則為 IC 設計業者，包括高通 (QCOM-US)、MPS、聯發科 (2454-TW)、茂達 (6138-TW)、致新 (8081-TW)、通嘉 (3588-TW)、偉詮電 (2436-TW)、矽力 *-KY(6415-TW) 等。

細分應用，研調表示，筆電、平板、電視、智慧型手機等產品使用的 PMIC 去年第三季起降價，季減 3-10%，第四季相關應用的 AC-DC、DC-DC、LDO、Buck、Boost、PWM、Charger IC 再降 5-10%，網通與工業需求也鬆動，目前僅剩少數工業 (國防) 與車用需求持穩，訂單排至第二季，也無降價求售情況產生。

不過，由於工業與車用領域的 PMIC 有 83% 以上掌握在 IDM 大廠手上，IC 設計業者普遍較難切入，也是現今消費電子需求不振時，IC 設計業者急欲切入的市場。

據研調調查，目前 IC 設計業者 PMIC 的平均交期為 12-28 周，甚至部分型號產品備有大量庫存，如面板端，只要下訂即可立刻出貨，IDM 大廠交期普遍較長，非車規為 20-40 周，車規則超過 32 周，也有少數製造、組裝與檢驗流程較為繁瑣的產品仍處於配貨狀態。