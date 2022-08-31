蘋果XR設備Q4將量產 出貨量估數十萬套

南韓媒體 BusinessKorea 今 (31) 日報導，NH Investment & Securities 發布報告指出，蘋果 (AAPL-US) 即將問世的 XR 設備，預計將於 11 月左右啟動量產，初估出貨量數十萬套，預計新品明年第一季亮相，而 Meta 新 XR 設備有機會在今年 10 月推出，帶動供應鏈營運增溫。

NH Investment & Securities 分析師表示，蘋果的 XR 設備將於 11-12 月開始量產，明年第一季發布，該機構表示，由於生產進度緊迫，新品有很高機率在明年第一季發佈，最初出貨量將達到幾十萬台，若銷售需求超出預期，有機會進一步提升。

NH Investment & Securities 認為，Apple Reality 將搭載 3000PPI OLEDoS、16GB DRAM，兩個 M1 晶片與 13 個鏡頭，設備重量估計 150-200g，價格預計落在 2500-3000 美元區間。

蘋果加入 XR 市場也有著極大的象徵性意義，NH Investment & Securities 認為，蘋果硬體規格與市面設備相比，提升至新的層次，減輕開發人員的優化負擔，使軟體開發更容易。

天風國際分析師郭明錤也認為，蘋果 XR 設備預計將在明年 1 月發表，明年第二季起才會開始出貨、上架，較市場預期晚一季。蘋果近期也悄悄申請 Reality One、Reality Pro 商標，被市場認為是未來蘋果 XR 設備名稱。

另外，NH Investment & Securities 也指出，Meta Quest Pro 預計將於今年 10 月亮相，郭明錤則認為， Meta 高階機款將搭載 MiniLED 螢幕和 2P Pancake 透鏡，採用高通 XR2 處理器平台，以及約 16 個鏡頭，下半年出貨量約 200 萬台。