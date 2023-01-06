愛派司登興櫃首日失色 開高走低下跌6%

骨才醫療廠愛派司 (6918-TW) 今 (6) 日以每股 53 元登錄興櫃，公司預期在產品市占提升下，今年營收、獲利有望續創新高，激勵股價開盤最高衝上 70 元，漲幅超過 3 成，不過賣壓隨即湧現，翻黑震盪，下跌約 6%。

愛派司為骨板骨釘系統產品製造商，以亞洲人種骨頭曲線為研究基礎，研發多項骨科創傷及矯正等醫療器材，其中 3D 列印客製化手術工具 (PSI) 在全球獲得 12 項專利，可協助醫師術前規劃、術中執行及術後固定，大幅提升手術精準度、縮短手術時間及提高成功率，也能可運用於胸腔及心臟外科等高難度手術。

愛派司共有四大產品線，包括骨科內固定骨板、骨釘等創傷產品；膝關節炎、拇趾外翻等矯正產品；脊椎產品以及代理人工替代骨、軟骨修復。愛派司旗下產品已打入全台 250 家醫院。

展望後市，公司看好，旗下產品均為自費產品，其中創傷產品台灣市占率達 35%，保膝系統在台市占率更達 8 成，加上布局醫院多年，使用率將逐步提升、市占率擴大，去年下半年獲利有望優於上半年，今年會較去年再成長。

海外市場方面，愛派司提到，中國集中採購政策導致價格快速下滑，經銷商出現退換貨問題，進一步衝擊營運表現，不過預期未來中國市場布局自費市場，調整營運策略，表現有望翻轉。