愛派司1/6登興櫃 今年營運可望續創新高

愛派司 (6918-TW) 將於周五 (6 日) 登錄興櫃，每股參考價 53 元，董事長李泗銘表示，公司營運聚焦符合亞洲人的曲率骨板，預期隨著產品市占持續提升，布局醫院多年效益開始發酵，加上新品陸續推出，今年營收、獲利有望續創新高。

愛派司共有四大產品線，包括骨科內固定骨板、骨釘等創傷產品；膝關節炎、拇趾外翻等矯正產品；脊椎產品以及代理人工替代骨、軟骨修復。愛派司旗下產品已打入全台 250 家醫院。

針對創傷產品方面，總經理羅翔煒表示，創傷產品雖然多為嬌生等國際大廠為主，不過多以歐美、西方人的身材比例設計，難以應用在亞洲人身上，公司創傷產品就是針對亞洲人身形來設計，因此也獲得醫院青睞。

矯正產品應用涵蓋保膝手術、膝關節炎矯正手術、拇趾外翻矯正手術、增材製造手術引導板等。愛派司在保膝手術加入 PSI 設計流程、3D 列印製造等技術，每位病人客製化前模擬，達成術前規劃與術後結果一致。

羅翔煒提到，旗下產品均為自費產品，其中創傷產品台灣市占率達 35%，保膝系統在台市占率更達 8 成。法人看好，愛派司布局醫院多年，使用率將逐步提升、市占率擴大，去年下半年獲利有望優於上半年，今年會較去年再成長。

銷售區域比重部分，台灣占 75%、中國占 24%，其他亞洲、美國、非洲等占 1%。羅翔煒說明，中國集中採購政策導致價格快速下滑，經銷商出現退換貨問題，進一步衝擊營運表現，不過預期未來中國市場布局自費市場，調整營運策略，表現有望翻轉。