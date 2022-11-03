中國房地產造富神話破滅 建商裁員 數月發不出薪水

昔日充斥「上億年終獎」（人民幣，下同）、「200 萬挖不到一個副總裁」等傳聞的中國房地產產業，如今減薪、裁員消息不絕於耳，甚至建商數月發不出薪水，凸顯造富神話破滅。

第一財經報導，智聯招聘的數據顯示，去年全年近 60% 受訪房地產從業人員薪資原地踏步，22% 減薪。今年春節後房地產行業招聘職位數量較去年同期銳減 29%，降幅遠高於所有產業平均值，平均招聘薪酬也不具明顯優勢。

從去年下半年開始，中國建商接連爆雷，到今年下半年房市依舊疲弱，裁員補償金額愈來愈少，年薪腰斬，員工領不到薪水成為地產人不得不面對的難題。

魏欣（化名）是一家 TOP 15 建商的中層管理人員，被減薪兩次後，收入已腰斬。魏欣說：「最初降薪是從管理層降起，基層不降，但是現在已經在普降。」

華東一家兩千億級建商的區域中層員工方明（化名），近期已經領不到工資了。他任職的建商熬過上半年，卻在下半年債務爆雷。此前，方明一直認為自己擁有穩定工作和遠高於同齡人的薪水，「如今區域公司需要自己找錢發工資，總部不會提供支持了」。

在房地產行業闖蕩七、八年的方明說，自己是經歷過「從沸騰到冰點」的人，不後悔踏入這個產業。往日高薪為他的人生奠定基礎，但他以後要接受薪資水準逐步回歸平淡，甚至要認真考慮如何轉行了。

另一家曾登上 TO 10 建商榜單的業者，目前正在減薪、裁員。近期接到解約函件的王勤（化名）表示：「就連裁員賠償條件都比去年年底那一波更差，不再同意按照全年綜合年薪賠償，賠償金還要延期支付，不過我們這些被裁員工大多數還是接受了條件，怕愈到後面，賠償條件愈差。」

一名曾在多家指標性建商工作過的資深人士說，近期多家建商啟動新一輪減薪、裁員，比如某建商總部推動職能部門大合併，幾乎每個部門都收到裁員名額，總部一口氣要裁掉近 50% 人力。此外，與巔峰時期相比，不少建商的待遇已經腰斬，甚至數家建商的員工反映公司發不出薪水。