中國射穩房市「第三支箭」 支持上市建商賣股籌資

中國政府宣布建商股權融資措施，將允許上市建商賣股償還債務、發動併購案，為中國政府射出的穩房市「第三支箭」，以支持房市平穩健康發展。

證監會新聞發言人周一（28 日）晚間表示，在上市建商股權融資方面，政府將調整五項措施，分別是：恢復涉房上市公司併購重組及配套融資；恢復上市建商和涉房上市公司再融資；調整完善建商境外市場上市政策；進一步發揮 REITs 盤活建商存量資產作用；積極發揮私募股權投資基金作用。這些措施即日生效。

在恢復涉房上市公司併購重組及配套融資方面，政府允許建商售股購買房地產資產。決策官員在 2015 年禁止這種做法，以避免建商籌資圈地。若交易目標也是上市房地產公司，政府也允許合併。

在恢復上市建商和涉房上市公司再融資方面，政府允許上市建商以非公開方式再融資，引導募集資金用於政策支持的房地產業務，包括與「保交樓、保民生」有關的建案、經濟適用房、棚戶區改造、舊城改造拆遷安置住宅建設。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，繼信貸投放（第一支箭）、債券融資（第二支箭）後，此次證監會恢復上市建商再融資功能，就是政府射出「第三支箭」，三箭齊發充分說明「穩樓市先穩建商」，為建商融資創造空間。

多名分析師認為，「第三支箭」的最大優勢，在於不會直接增加建商的負債，又可為建商融資提供充足管道。

58 安居客房產研究院分院院長張波稱，面對房地產市場持續下行壓力，證監會決定在股權融資方面調整五項措施，對建商的意義重大，股權融資將有力推動建商解決資金問題，獲得「喘息」空間。