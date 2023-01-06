三星89吋MicroLED將亮相 傳2月啟動試產

三星89吋MicroLED將亮相 傳2月啟動試產（圖：AFP）
三星89吋MicroLED將亮相 傳2月啟動試產（圖：AFP）

據南韓媒體 The Elec 報導，三星計劃 89 吋 MicroLED 電視將在下月開始試產，並於第三季正式量產，預計友達 (2409-TW) 與錼創 (6854-TW) 將參與試產與第一波量產，至於 101 吋、114 吋 Micro LED 電視目前尚未有新消息。

報導指出，三星新款 Micro LED 電視將捨棄過去 PCB 設計方式，並採用低溫多晶矽 (LTPS) 薄膜電晶體 (TFT)，以支援 4K 解析度。89 吋機款實際在去年便傳出上市消息，不過遲遲未有結果，市場也將希望寄望在今年。

技術難度仍是目前 MicroLED 電視未能盡快量產的主要原因之一，MicroLED 晶片尺寸為 34x85 微米，比過去推出的電視產品都還小，2021 年 110 吋電視晶片尺寸為 75x125 微米，晶片尺寸越小製造難度越高，巨量轉移、修復難度也提升。

不過，三星已對外喊話，今年目標將增加 MicroLED 電視銷量，並持續擴大產品陣容，提供差異化體驗，公司指出，今年將啟動 MicroLED 電視銷售，MicroLED 也會導入至許多尺寸機型，儘管 101 吋、114 吋機型目前未有進展，但可望在今年出現新消息。

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