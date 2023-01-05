普發現金錢從哪裡來？擬先移用歲計賸餘+舉債籌財源

行政院拍板全民普發現金 6000 元，但錢從哪裡來？對此財政部表示，普發現金所需財源主要來自「移用累計歲計賸餘」及「另籌財源」兩大管道；據悉，所謂的另籌財源即是透過舉債方式支應。

去 (2022) 年總稅收超出預算數預估約 4500 億元，讓還稅於民議題持續沸騰，行政院拍板農曆年後將全民普發現金 6000 元，與全民共享經濟成長果實；中低收入戶加碼補貼。

財政部官員今 (5) 日表示，根據規定稅收超出預算數部分，必須先上繳國庫，如果有年度賸餘要經審計部審定決算才能動支，同時也要經過預算程序，若走此程序就要等到 7 月才能動用，換言之，想要在農曆年後普發現金，就必須籌措財源。

至於要如何籌措財源？由於這次普發現金所需 1400 億元經費，應該會透過先移用累計歲計賸餘並搭配舉債支應。

根據 2021 年度審定預算數，累計歲計賸餘約 2700 億元，扣掉匡列移用的新式戰機 150 億元、疫情所需的特別預算 300 億元，以及今年度預算 1000 億元，約還剩下 1250 億元。

官員表示，但為維持財政韌性，因應未來不時之需，通常不會把歲計賸餘，也就是 1250 億元全部用完，換言之，支應普發現金所需的財源，不足的部分將透過舉債方式支應。

另外，針對中低收入戶加碼補貼部分，估算經費約 44 億元，官員對此則說，將從特別統籌分配稅款，每半年撥付給地方政府，其中今年上半年將在明日撥付給地方政府。