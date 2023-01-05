台股站上14300點 三大法人買超13.19億元 投信終止連十買

台股今 (5) 日由台積電領軍上攻，半導體、金融、水泥、百貨股吸引買盤進駐，加權指數終場上漲 101.92 點，收在 14301.05 點，站上 10 日線，成交值放大至 1720 億元。三大法人合計買超 13.19 億元，投信終止連十買。

觀察三大法人籌碼動向，外資今天回頭買超台股 19.51 億元；投信賣超 4.72 億元，終止連 10 買；自營商同站賣方，賣超 1.55 億元，呈現土洋對作。

美股費半指數強彈，台積電今天股價大漲 2%，終場收在 458.5 元，收復短均；被動元件大廠國巨吸引買盤進駐，股價勁揚逾 4%；日月光投控、華碩、研華等電子指標股也都在盤上表現；鴻海近來股價承壓，今天小跌作收，力守 98 元；聯發科、台達電、廣達等賣壓都偏重。

金融股回神，富邦金領軍勁揚超過 2%，兆豐金也上漲 2.3%，中信金、台新金、上海商銀等也上漲超過 1%。傳產股方面，台塑四寶中以台塑漲逾 1% 最強，水泥類股也吸引多頭青睞，台泥股價大漲近 3%。

美國記憶體大廠美光 4 日股價飆漲逾 7%，主要因中國傳出可能受到疫情耗資過鉅影響，導致對中系半導體廠商補貼縮手。台股記憶體族群今天同步走揚，南亞科、華邦電股價上漲 1-2%，威剛、群聯、鈺創、晶豪科漲勢也不俗。

行政院長蘇貞昌宣布還稅於民方案，每人普發現金 6000 元，預計開春後發放，可望進一步刺激內需消費，其中，百貨、電商股今獲得資金點火，富邦媒、網家、綠界科技等一度大漲超過 9%，富邦媒收漲 4%，收 729 元，創逾 4 個月新高。