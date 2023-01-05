台股站上14300點 三大法人買超13.19億元 投信終止連十買

台股站上14300點 三大法人買超13.19億元 投信終止連十買。(圖：AFP)
台股站上14300點 三大法人買超13.19億元 投信終止連十買。(圖：AFP)

台股今 (5) 日由台積電領軍上攻，半導體、金融、水泥、百貨股吸引買盤進駐，加權指數終場上漲 101.92 點，收在 14301.05 點，站上 10 日線，成交值放大至 1720 億元。三大法人合計買超 13.19 億元，投信終止連十買。

觀察三大法人籌碼動向，外資今天回頭買超台股 19.51 億元；投信賣超 4.72 億元，終止連 10 買；自營商同站賣方，賣超 1.55 億元，呈現土洋對作。

美股費半指數強彈，台積電今天股價大漲 2%，終場收在 458.5 元，收復短均；被動元件大廠國巨吸引買盤進駐，股價勁揚逾 4%；日月光投控、華碩、研華等電子指標股也都在盤上表現；鴻海近來股價承壓，今天小跌作收，力守 98 元；聯發科、台達電、廣達等賣壓都偏重。

金融股回神，富邦金領軍勁揚超過 2%，兆豐金也上漲 2.3%，中信金、台新金、上海商銀等也上漲超過 1%。傳產股方面，台塑四寶中以台塑漲逾 1% 最強，水泥類股也吸引多頭青睞，台泥股價大漲近 3%。

美國記憶體大廠美光 4 日股價飆漲逾 7%，主要因中國傳出可能受到疫情耗資過鉅影響，導致對中系半導體廠商補貼縮手。台股記憶體族群今天同步走揚，南亞科、華邦電股價上漲 1-2%，威剛、群聯、鈺創、晶豪科漲勢也不俗。

行政院長蘇貞昌宣布還稅於民方案，每人普發現金 6000 元，預計開春後發放，可望進一步刺激內需消費，其中，百貨、電商股今獲得資金點火，富邦媒、網家、綠界科技等一度大漲超過 9%，富邦媒收漲 4%，收 729 元，創逾 4 個月新高。

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