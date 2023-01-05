臻鼎去年營收1713.56億元改寫歷史新高 年增逾1成

蘋果供應鏈 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (5) 日公布 2022 年 12 月營收 166.91 億元，月增 11.11%，年減 19.63%，第四季營收 529.02 億元，創今年單季新高，季增 5.79%，年減 6.27%；2022 年全年營收 1713.56 億元、改寫歷史新高，年增 10.54%，也達成營收雙位數年成長的目標。

臻鼎 2022 年第四季營收未如 2021 年同期強勁，主要因大陸封控措施延續，影響手機旺季的供應鏈出貨步調，導致部分訂單拉貨減少。隨著供應鏈逐步恢復，臻鼎將積極配合出貨，致力將影響幅度降到最低，2022 年全年營收已創歷年新高，而臻鼎的另一重大目標在於純益也將改寫歷年新高。

臻鼎的擴廠進度皆按計畫進行，今年有深圳首座 ABF 廠及淮安第三園區高階 HDI 廠加入量產，淮安第一園區硬板新產能今年開出後，將可有效緩解公司在高階汽車與伺服器板產能所受限的情形。另外，高雄園區廠房正在建置中，公司也規畫將先豐一廠改造為智能工廠。

臻鼎在 2022 前三季營收 1184.54 億元，毛利率 21.93%，年增 3.29%，稅後純益 94.92 億元，年增 98.5%，每股純益 10.04 元。

臻鼎指出，公司持續朝著 2030 年超過 10% 全球 PCB 市佔率的目標邁進。