〈台股盤後〉台積電穩盤大漲百點 半年線得而復失

台股今 (5) 日在美股收紅激勵下，由台積電 (2330-TW) 領軍大漲百點，最高站上 14357.6 點，但午盤過後調節賣壓出籠，導致大盤漲幅收斂，維持 14300 點上下震盪，終場上漲 101.92 點或 0.72%，收在 14301.05 點，半年線得而復失，成交量則約 1720.67 億元。

權值股表現方面，台積電扮演撐盤要角，最高來到 459.5 元，終場大漲 2%，收在 458.5 元，聯電、台塑四寶，以及國泰金、富邦金等金融族群表現也不俗，反觀鴻海、聯發科、台達電等則相對弱勢。

盤面焦點族群，市場傳出，中國受疫情影響考慮縮手對半導體產業的補貼，激勵美國記憶體大廠美光大漲，連帶激勵台廠相關記憶體概念股，南亞科、華邦電漲幅均超過 1%，旺宏也在平盤之上游走。

國內電商、物流概念股也獲買盤追捧，受惠政府拍板年後將發放每人 6000 元的消息激勵，美而快強攻漲停價位，網家、宅配通大漲超過 7%，富邦媒、嘉里大榮、東森等表現也不俗。

能源政策概念股則呈現輪漲格局，先前強勢的華城、中興電今日雙雙走疲，不過士電開高走高，一度攻上漲停價位，天宇也漲逾半根停板。

今日 19 大類股成交比重部分，電子族群人氣回升，今日成交占比重返 5 成之上，達約 56.4%，其次則為電機機械占約 7.3%，化學生技、航運類股也有 5%、4% 比重。