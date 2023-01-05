散裝航運不妙？慧洋-KY 12月營收創1年半低 單月獲利年減逾9成

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公告 12 月合併營收 15.01 億元，月減 12.54%，年減 27.18%，創 2021 年 6 月以來單月新低，而自結 12 月營業利益為 3.08 億元，年減 69.99%，稅前盈餘為 0.99 億元，年減 91.05%，每股盈餘 0.13 元。

慧洋說明，12 月因處在聖誕和新年假期前，加上中國疫情不確定性、以及今年農曆年較早等因素，造成運價指數跌幅較深，進而衝擊單月獲利。

不過，慧洋全年合併營收 249.13 億元，年增 29.96%，仍創全年新高紀錄，稅前盈餘達 105.99 億元，年增 28.29%，每股盈餘 14.2 元，也再度創下全年獲利新猷。

展望後市，慧洋指出，船舶效能指數 (EEXI) 和營運碳強度指標 (CII) 兩大碳排環保新規已於 1 月 1 日起正式實施，公司一直以來積極布局節能船隊有成，據內部分析統計，約 50% 左右船舶不會受任何影響，可維持法規上路前的航行速度和營運模式，進而在市場上取得先機。

慧洋今年目標為積極提升船舶運力，目前船舶營運數量為 140 艘，平均船齡 7 年，今年 7 艘節能新船將依既定時程交付，並將適時視市況，淘汰不合環保新規的老舊船舶，朝船隊效能與優勢最大化邁進。