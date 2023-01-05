盤中速報 - 穩懋(3105)急拉2.01%報152.0元，成交1,396張

穩懋(3105-TW)近5分K漲速2.01%，05日09:17報152.0元，成交1,396張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

穩懋(3105-TW)近5日股價上漲2.14%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.56%。櫃買指數上漲1.85%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-194 張
  • 外資買賣超：+134 張
  • 投信買賣超：+67 張
  • 自營商買賣超：-395 張
  • 融資增減：-138 張
  • 融券增減：+185 張

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