美股重點新聞摘要2023年01月05日

今日操盤前瞻

Fed 12 月會議紀要

中國 12 月財新服務業 / 綜合 PMI、貿易帳

美國 12 月 ADP 新增就業、貿易收支、上周失業金數據

Fed 12 月會議紀錄：擔心市場過於樂觀、無人預測今年降息

美國聯準會 (Fed) 周三 (4 日) 公布去年 12 月的會議紀錄，內容顯示 19 名官員中無人認為今年會降息，他們更擔心，投資人過度樂觀期待即將停止升息，可能讓 Fed 更難壓制通膨。閱讀全文...

FT：富士康不再獨佔 蘋果和立訊精密簽約生產高階 iPhone

英國《金融時報》(Financial Times) 週四 (5 日) 報導，蘋果將與立訊精密 (002475-CN) 簽約在中國生產高階 iPhone，意味著富士康獨佔 iPhone Pro 系列的獨家組裝地位不再。閱讀全文...

傳亞馬遜裁員人數從 1 萬增為 1.7 萬 科技巨擘最大規模

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，亞馬遜這波總裁員人數從原本規劃的 1 萬人增加到超過 1.7 萬人，在科技巨擘紛紛裁員之際，這可能是迄今宣布最激進的精簡措施。閱讀全文...

台美 21 世紀貿易倡議第二回談判 1/14~17 首度在台舉行

美國和台灣將在 1 月 14 日至 17 日、首度在台北舉行「台美 21 世紀貿易倡議 」(U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade) 新一回談判，為近年來首次有美方高階貿易官員抵台。閱讀全文...