全球物聯網需求持續成長，物聯智慧聚焦2大策略拉升2023營收成長

台灣物聯網平台業者–物聯智慧（興櫃 6565）於 2022 年初舉辦「2022 AIoT Innovation Day」，現在回顧過去一年當中協助國內外多家企業佈局物聯網應用，範疇含括專業安防、智慧家庭、車隊管理、智慧保全、智慧零售、案場巡檢監控跟能源管理等領域，依據該公司提供的營運實績，至 2022 年 12 月底為止，其軟體連線授權之設備累積數量正式突破” 一億” 大關，這也為 2023 年一開始就注入營運與獲利展望的成長激勵動能。

國際研究機構 Markets and Markets 指出，隨著 5G 服務普及、連網裝置激增跟智慧城市應用需求飆升，全球物聯網市場規模將從 2021 年的 3,006 億美元倍增至 2026 年的 6,505 億美元，年複合成長率高達 16.7%，從地區角度來看，以北美需求最為強勁，從產品服務角度來看，則是由軟體服務帶動的營收占比最高。看好全球物聯網發展趨勢，物聯智慧（TUTK）不僅領先全球市場提供 P2P 跟 IoT 兩種連線技術，更陸續推出雲端影像監控服務（VSaaS）、雲端影像管理系統（Cloud VMS）跟 IoT 設備管理平台（DMP）等雲端服務方案，以及提供客製化開發跟內嵌 TUTK 解決方案的晶片模組等加值服務，化身企業智慧轉型的最佳夥伴。

從 P2P/IoT 連線軟體授權到雲端服務，TUTK 以全方位服務吸引全球客戶合作

物聯智慧的業務與事業發展處副總經理廖意嫻表示：「為了讓市場理解智慧物聯網的可能應用情境，今年，TUTK 花比較多時間跟國內外客戶一起建構示範案例（Demo Case），讓市場了解如何透過 VSaaS、Cloud VMS 跟 DMP 優化營運績效表現，例如協助北美專業安防品牌商串聯不同品牌的監控設備管理、協助台灣連鎖零售超商以 Cloud VMS 進行門市監控、幫助學校機關以 DMP 監控能源設備效率，以及透過軟硬整合的晶片模組協助保全業者打造智慧門禁管理等。」

以專業安防市場為例，因應美國加強對中國影像監控設備的輸入禁令，TUTK 適時扮演中繼角色，協助北美專業安防品牌商以 Cloud VMS 為基礎快速串聯不同品牌的安防監控設備，讓客戶可以直接透過網頁及雲端服務快速安裝、設定、管理儲存監控影像。廖意嫻表示：「除了串聯不同品牌的監控設備，TUTK 更因應客戶（使用情境）需求連結多種設備，如各式感測裝置 (用水、用電、煙霧、空氣品質等) 跟門禁系統等，並且協助開發企業用戶 App 跟一般用戶 App 等，提供客戶一站式安防監控與管理服務。」

北美專業安防品牌商並不是單一案例，透過 P2P/IoT 連線技術、雲端平台服務、晶片模組與專業客製化服務，TUTK 可以最低成本、最快速度協助許多企業客戶開發智慧物聯網服務平台，讓客戶無後顧之憂的專注核心業務拓展。例如，透過跟晶片模組廠商合作的方式，協助 OEM 大廠或品牌商因應使用情境進行相應的軟體移植（Porting）、開發韌體（Firmware）與應用程式（Application），在最短時間內商業化產品服務。

兩大成長驅動力，物聯智慧看好 2023 營收獲利成長

2022 年的努力將化作 2023 年的營收獲利成長動能，尤其是在專業安防領域布局，以及協助品牌商建構智慧服務生態圈。對此，廖意嫻副總解釋，儘管 2022 年營收或多或少受到全球通膨影響，但是，團隊成員成功協助全球客戶建構 10 餘個全新的示範案例，預期將在 2023 年收斂鎖定較具有整案複製與擴散效益的領域後，可帶動 30% 以上的營收獲利成長。

在專業安防這個領域，廖意嫻表示：「國際專業安防品牌商正積極將商業模式從單純硬體銷售轉變為提供智慧安防訂閱式 (Subscription) 服務，因此，需要兼具安全、穩定、性價比高的智慧物聯網平台，而這正是 TUTK 最擅長之處，在 2022 年先後協助多家業者完成客製化開發工作，待 2023 年客戶正式推出產品服務之後，就會帶動營收獲利的增長。」

在品牌生態圈這個領域，TUTK 觀察到，生活家電有兩個趨勢：首先是智慧功能的擴充，例如，寵物餵食器不僅能投餵食物還具備與寵物互動等功能，嬰兒監看器除了監看還可以拍照、攝影跟視訊，甚至可進行 AI 智慧辨識掌握家中寶貝任何變化 (如體溫、心跳、睡眠)；其次是品牌商因應智慧生活需求串聯不同設備以提供加值服務，例如國內家電領導品牌提供智能環控系統讓民眾立即掌握家電狀態、環境溫度、濕度與空氣品質等資訊。「不僅是家電品牌商，包含車載品牌商、電信運營商等企業客戶都積極透過物聯網技術建構生態圈以滿足消費者的多元需求，TUTK 將憑藉著十餘年的實務經驗，讓更多品牌業者可以快速推出智慧服務，創造使用者、品牌商、合作夥伴與 TUTK 的多贏。」廖意嫻如是說道。

積極布局全球業務拓展，2023 年上櫃目標指日可待

展望 2023 年，TUTK 除持續深耕專業安防跟品牌智慧服務生態圈這兩個領域，也積極參加美國 CES 消費性電子展跟西班牙 MWC 世界通訊大展，向市場展示 TUTK 的 P2P/IoT 連線技術、VSaaS、Cloud VMS 跟 DMP 等多元產品服務與應用情境，搶進蓬勃發展的全球智慧物聯網市場先機。

物聯智慧於 2017 年登錄興櫃， 2023 年將有機會達成上櫃目標，董事長兼總經理郭啟銘樂觀表示，物聯智慧早期的客戶與營收多來自於消費性品牌商及其產品的銷售，基於終端消費者多為短期一次性消費的特性，對持續性營收貢獻的效益較不顯著；但近年因往垂直應用、專業安防領域拓展，尤其在推出 Cloud VMS、DMP、KDC 等產品生命周期較強的方案，並配合雲端訂閱制服務之後，在主要營收項目比例上已看到結構性的變化，這些可涵蓋多領域提出解決方案的雲端服務將可創造穩定的 ARR(Annual Recurrent Revenue 年度經常性收入)，也可為公司於 2023 年底前達成上櫃目標創造最好契機。