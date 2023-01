vivo 今 (4) 日發表 X90 系列新機,vivo 台灣副總陳怡婷表示,前一代 X 系列銷售繳出好成績,預計隨著農曆年節消費旺季到來,加上 X90 效能、規格大升級,預計 X90 新機銷量可望較前代成長 2 成以上。

vivo 表示,預計 X90 對渴望現住挹注營收,過往台灣注重 Y 系列銷售,去年開始布局 V、X 系列後,目前 X 系列已占整體台灣營收的 2 成,未來可望提升至 3 成。

vivo 表示,這幾年在台灣推出 X 系列後發現,台灣消費者偏好高階型手機,此次新機規格再升級,旗艦機首度突破 3 萬元,但與同等級競品相比仍有一定競爭力。

市場也期待未來台灣是否將推出 Pro Plus 機型,vivo 指出,Pro Plus 由於涵蓋頻段等因素因而尚未推出國際版,未來 Pro Plus 一定會推出國際版本,只是時間上問題,到時一定會在台灣亮相。

至於未來台灣市場銷售策略,vivo 表示,將會持續全產品線拓展,X、V、Z 系列都會銷售,而體驗店預計將於新竹擴店,並在通路端增添 Vivo 產品展示區,拓展台灣市場滲透率。