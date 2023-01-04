台股多空交戰失守14200點 三大法人土洋對作賣超42.5億元

台股今 (4) 日在平盤上下遊走，光電族群表現強勢，其中，再生能源族群成為盤面多頭指標，不過，航運股賣壓偏重，加上台積電、聯發科、鴻海尾盤壓低，加權指數終場小跌 24.99 點，收在 14199.13 點。三大法人仍呈土洋對作，合計賣超 42.5 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資今天提款台股 55.95 億元；投信加碼買超 7.59 億元，為連 10 買；自營商與投信同站買方，買超 5.83 億元。

台積電 (2330-TW) 陷入多空拉鋸，終場跌勢擴大，下挫 0.77%，收 449.5 元；鴻海、聯發科尾盤同步湧現賣壓，下跌超過 1%，分別收在 98.1 元、636 元。

光學族群今天表現強勢，大立光領漲 1.2%，收在 2100 元，二哥玉晶光勁揚逾 3%，保勝光學亮燈漲停，揚明光、新鉅科、今國光、中揚光等也表現不俗。

其他電子指標股方面，面板雙虎連袂走揚，友達上漲 1.6%；DRAM 廠南亞科收漲逾 2%；ABF 載板雙雄賣壓偏重，南電大跌逾 4%，欣興也挫逾 1%。

風發概念股今天再度成為盤面多頭指標，華城直奔漲停板 57.6 元，上緯投控、永冠 - KY 大漲超過 3%，中興電、士電、亞力、大亞等漲勢也不俗。太陽光電族群也受惠政策作多題材，吸引資金湧入，達能股價翻紅後，一度攻上漲停價，新晶投控同步亮燈漲停。