〈醫療科技展〉陳俊聖：短期營運未有大變化 明年景氣可望回溫

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長暨執行長今 (1) 日出席醫療科技展，面對整體產業景氣變化，他認為，短期景氣的大方向並未改變，通膨仍是各國政府須優先處理問題，並認為景氣回溫時間仍落在明年。

陳俊聖說，整體個人電腦景氣大方向並未有大改變，因為不論是通膨利率調整或財政政策的調整，都需要一段時間才會發酵，就像有些國家很早就進行利率調整，但並非一升息就影響景氣變化，有一定的順序。

陳俊聖今日出席醫療科技展活動，參觀面板大廠友達 (2409-TW) 旗下達擎攤位時，接受媒體詢問，他說，宏碁不斷在觀察了解整個醫療與科技業結合的可能性，而宏碁近年也做了一些努力，包含在人工智慧醫學影像判讀、3D 裸視影像等都有布局，未來也不會排除任何與其他產業合作的可能性。

據了解，友達本來就是宏碁面板的供應商之一，雙方關係緊密，宏碁也在最新顯示器產品中，採用友達 A.R.T. 先進抗反光顯示技術系列。

值得關注的是，宏碁旗下宏碁智醫 (6857-TW) 近年也擴大布局醫療產品，包含 VeriSee DR 眼科 AI 輔助診斷軟體、VeriSee AMD 眼科 AI 篩檢軟體等都已取得 TFDA(食藥署) 核發許可證，陳俊聖說，目前宏碁智醫旗下有三個產品陸續取得 TDFA，加上國際認證累計取得近十張醫材許可證。

陳俊聖也補充，近期產品已擴大導入泰國、印度等市場，在越南、馬來西亞等地也有布局，可望帶領台灣的科技走向國際。

另一方面，宏碁集團和旗下建碁 (3046-TW) 也跨足大健康產業，在這次醫療科技展中，除宏碁智醫的智慧醫療產品外，也同步展出建碁醫用系統方案、半坪轟菌居家健身器材、宏碁超氧抑菌機及番紅花複方魚油等產品。