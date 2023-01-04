HYUNDAI在台唯一連3年成長 南陽揭露銷售關鍵密碼

台灣車市去 (2022) 年總掛牌規模已連 2 年衰退，前 10 大車商中僅三陽 (2206-TW) 旗下南陽實業代理的 HYUNDAI 逆勢成長，是唯一連 3 年正成長品牌，南陽今 (4) 日指出，已開展短租試乘、車主融資服務，將逐步實踐品牌全方位用車服務。

去年車市受原物料短缺影響供應，總市場連續第 2 年衰退，未能衝破 43 萬台，不過， HYUNDAI 繳出全年新車銷售 15419 台、成長率 15% 的成績單，為所有國產品牌之冠，也是唯一連續三年成長汽車品牌。

南陽說明，自 2019 年起以一年引進一款國產新車的速度，陸續推出重量級的 VENUE、Tucson L，以及剛推出的 TheAll-New Custin 豪華家旅，均以超越同級的高規格配備實力，上市就成為熱銷車款。

此外，HYUNDAI 在新能源車領域也逐漸布建完整，提供有 KONA hybrid、KONA EV，去年上半年問世的 IONIQ 5，更一舉打響 HYUNDAI 品牌電動車好感度。

在銷售成長之際，南陽在各地進行大型化據點建置，全台已完成改裝或購地新建 48 家 GDSI 原廠規範據點，並建立起品牌中古車銷售管道。

南陽強調，正開展結合企業子公司朝陽租賃和朝日實業的品牌新車短租試乘、電動車 eTry 與 666 專案，以及車主融資服務，展望後市，將逐步實踐品牌全方位用車服務的目標。