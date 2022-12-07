〈英特爾永續日〉宏碁黃資婷：與英特爾緊密合作 將把握任何新事業機會

英特爾 (INTC-US) 今 (7) 日舉行 Intel Sustainability Taiwan Day，宏碁 (2353-TW) 共同營運長黃資婷也受邀擔任與談嘉賓，會後雖避談是否會與英特爾執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 會面，但強調宏碁與英特爾緊密合作，且在產業困難環境中，將把握任何新事業機會，並預告明年 CES 將推多項新品搶市。

英特爾首度在台灣舉辦 Intel Sustainability Taiwan Day，傳出英特爾執行長基辛格今明兩日也將抵台拜會個人電腦、伺服器供應鏈夥伴。

對於是否會與基辛格會面，黃資婷並未正面回應，但她強調，宏碁與英特爾緊密合作，不可能那麼好的 partner(夥伴) 不談吧。

另一方面，宏碁近日也舉行全球業務主管會議，黃資婷說，會中提到很多總體經濟的事情，因為企業營運與總體經濟、地緣政治有關，且這兩大因素都不是單一廠商可以決定的。

黃資婷也轉述，宏碁董事長暨執行長陳俊聖在會中要求，在任何過程、只要有任何機會，就要全力撲上去搶商機，拓展各種新事業，目前宏碁新事業比重已占營收逾 2 成，她也預告，明年 CES 展上將會看到很多新產品亮相。

至於個人電腦應用上，黃資婷說，現在真的是在較困難環境中，但她認為，宏碁不需要再教育使用者個人電腦 (PC) 是重要的，因為 PC 產業更新、回溫一定會再發生，只是時間快慢問題。