〈陳俊聖開講〉宏碁明年推猛虎計畫 累積逾11家IPO

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (19) 日表示，明年集團將啟動「猛虎計畫」，除宏碁自身將持續推動子公司上市櫃外，明年旗下子公司也會規劃再把旗下事業獨立出來、推向資本市場 IPO，依此推算，宏碁集團明年上市櫃、興櫃、公開發行家數將可望一舉突破全盛時期的 11 家。

陳俊聖表示，明年將把旗下小虎隊分為猛虎、老虎，其中，猛虎子公司將會開始培養自己的小老虎，等同啟動宏碁孫公司上市櫃計畫，希望藉此進一步帶動集團創造出「飛輪效應」。

回顧過去，宏碁全盛時期上市櫃子公司家數超過 11 家，但營運面臨逆風後，部分子公司黯然下市櫃，直到現任董事長陳俊聖上任後展開新一輪多元事業引擎布局後，小虎隊逐漸成形，目前加上宏碁本身，累計集團上市櫃家數已達 10 家。

宏碁集團上市櫃、興櫃、公開發行成員包含宏碁、建碁 (3046-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、展碁國際 (6776-TW)、智聯服務 (6751-TW)、宏碁資訊 (6811-TW)、宏碁智醫 (6857-TW)、海柏特 (6884-TW)、宏碁遊戲 (6908-TW)、倚天酷碁 (2432-TW) 等。

陳俊聖並未透露明年集團上市櫃相關規劃，不過他強調，明年一定會有子公司再推動孫公司上市櫃，希望市場拭目以待，而屆時宏碁集團上市櫃家數也將一舉超越全盛時期的 11 家。

另一方面，陳俊聖預告，宏碁將在明年全球最大消費電子展 CES 上宣布嶄新事業規劃布局。