宏碁小金雞11月營收出爐 宏碁遊戲、海柏特寫新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下上市櫃、興櫃、公開發行小金雞陸續公布 11 月營收結果，其中，宏碁遊戲 (6908-TW)、海柏特 (6884-TW) 雙雙創下單月新高紀錄，而包含安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW)、建碁 (3046-TW)、宏碁資訊 (6811-TW) 等累計前 11 月營收也都已超越去年全年。

宏碁遊戲繼取得 Sony PlayStation 5 台灣區代理權後，旗下菲律賓子公司自今年 11 月起再獲得新加坡索尼互動娛樂授權為菲律賓地區獨家代理商，挹注營運大幅跳增，11 月營收達 2.75 億元，月增 161.2%、年增 322.1%，創下單月新高，累計今年前 11 個月營收達 17.9 億元、年增 45.4%。

海柏特也在業務拓展下，11 月營收達約 9160 萬元，月增 44%、年增 14.5%，創下單月新高，累計前 11 個月營收達 6.82 億元，年增 32.9%。

安碁資訊受惠資安需求成長、併購效應延續，11 月營收達 1.44 億元，月增 11.6%、年增 102%，為歷史第三高，累計今年前 11 個月營收達 14.26 億元、年增 96.1%，雙雙創下同期高，而第四季為傳統資安專案認列旺季，營運動能可望延續。

雖然智聯服務、宏碁資訊 11 月營收雙雙呈現月減，但累計前 11 個月營收分別達 12.56 億元、63.41 億元，仍雙雙超越去年全年，年增 13.2%、14.9%；建碁 11 月營收則達 2.8 億元，月增 11.4%、年增 3.6%，累計前 11 個月營收達 30.85 億元，年增 32.2%。

展碁國際 (6776-TW) 營運也相對穩健，11 月營收站回 20 億元大關，達 20.33 億元，月增 14.5%、年減 8.9%，累計今年前 11 個月營收達 212.85 億元、年增 10.1%，也逼近去年全年水準。

另一方面，9 月底甫公開發行的倚天酷碁 (2432-TW)11 月營收則達約 1 億元，月減 20.1%、年減 19%，累計前 11 個月營收約 15.02 億元、年減 15.4%，主攻智慧醫療應用的宏碁智醫 (6857-TW)11 月營收也達 101.4 萬元，月增 18.6%、年減 45.8%，累計前 11 個月營收達 983.3 萬元、年增 27.07%。