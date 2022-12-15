宏碁智醫海外布局報捷 眼科AI軟體導入菲律賓醫院

宏碁 (2353-TW) 集團旗下宏碁智醫 (6857-TW) 海外布局傳捷報，今 (15) 日宣布旗下眼科 AI 軟體 VeriSee DR(AI 輔助診斷糖尿病視網膜病變)，繼導入泰國、印度等多家海外醫療院所後，也正式導入菲律賓醫院，將協助當地醫師判讀眼底影像，提升當地糖眼篩檢效率。

宏碁智醫表示，菲律賓總人口數超過 1.1 億人，根據國際糖尿病聯盟 (IDF) 統計，菲律賓 20 歲以上糖尿病盛行率達 7.1%，逾 400 萬成年人患有糖尿病，而糖尿病視網膜病變 (DR) 更被視為成年人口失明主因，不過菲律賓眼科醫師僅有約 1500 位。

宏碁智醫眼科 AI 軟體 VeriSee DR 目前已成功打入全台近 8 成醫學中心，加上泰國、印度市場，累計導入全台和海外超過 140 家醫療院所，這次進軍菲律賓醫療院所後，可望進一步加速協助第一線醫護人員執行糖眼篩檢服務，找出高風險糖尿病視網膜病變患者，並盡早且有效轉介眼科專科醫師診療。

宏碁智醫表示，VeriSee DR 為旗下首張獲食藥署核發的眼科智慧醫材，未來將持續跨大海外市場布局，積極將糖尿病眼底篩檢應用智慧醫材拓展至東南亞國家，開創海內外醫療新生態。

除 VeriSee DR 眼科 AI 輔助診斷軟體外，宏碁智醫另一項產品 VeriSee AMD 眼科 AI 篩檢軟體也已取得 TFDA(食藥署) 核發許可證。