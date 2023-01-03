華納兄弟探索與VideoAmp簽約調查收視率

華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery)(WBD-US) 周二 (3 日) 宣布，已與 VideoAmp 簽署協議計算其收視率，提供給廣告商作為一種替代數據。

該合約對於 VideoAmp 來說非常重要。VideoAmp 是一家初創廣告評量平台，在今年春季下單前新增了客戶名單，通常此時電視網絡希望獲得廣告商的長期承諾。Warner Bros. Discovery 擁有傳統的電視網絡和串流媒體服務。

這筆交易還為 Warner Bros. Discovery 提供了另一種數據，以在業界考慮取代傳統收視率調查公司 Nielsen 時候可提供給廣告商，Nielsen 在疫情期間因其調查面板出現問題而遭到質疑。Warner Bros. Discovery 將同時使用 Nielsen 和 VideoAmp。

Nielsen 和 VideoAmp 等公司提供觀眾估計和數據，電視網絡和串流媒體利用這些數據來銷售廣告時段。Nielsen 的評量系統是以大約 40000 戶家庭的面板，藉以追踪觀看的內容。VideoAmp 的數據則是以設備的登錄訊息。 該領域的其他競爭對手包括 Comscore 以及 iSpot.tv 和 Samba TV 等新創公司。

VideoAmp 並未說明與 Warner Bros. Discovery 的合約期限，但創始人兼 CEO 麥克雷 (Ross McCray) 表示，它與這家媒體巨頭和其他公司的交易是長期的。VideoAmp 還與迪士尼 (DIS-US) 合作，後者最近為 Disney+ 以及 TelevisaUnivision 推出廣告版套餐。