蘋果傳明年Apple Watch將採MicroLED 首先導入高階機款

香港海通證券分析師 Jeff Pu 近期發布報告指出，蘋果 (AAPL-US) 可能會在明年發表兩款產品，包括搭載 MicroLED 面板的 Apple Watch，預計將導入 Apple Watch Ultra 系列。

Pu 表示，全新高階 Apple Watch 可能會採 2.1 吋 MicroLED 螢幕，與目前 OLED 螢幕版本的 Apple Watch 相比，亮度更亮、功耗更低。另外，Pu 認為，蘋果將推出平價款 AirPods Lite，將比目前 AirPods 價格更低，目標搶進中低階市場，與其他品牌的無線耳機競爭。

Pu 也對今年 iPhone 15 釋出更多潛在的更新，預計 Pro 系列將採用鈦合金外框，以及採用固態觸覺按鈕的音量、電源鍵，新增兩個 Taptic Engine 震動馬達，RAM 容量也將較上一代增加，由 6GB 增加至 8GB。

晶片方面，Pu 指出，Pro 系列將搭載 A17 仿生晶片，採用台積電 3 奈米製程技術，而基本款將配備 A16 仿生晶片，全部四款將統一改為 Type-C 插槽，以及高通的 Snapdragon X70 5G 連網數據晶片。

鏡頭方面，Pu 預計，iPhone 15 Pro Max 長焦鏡頭將採用潛望鏡技術，增加光學變焦，iPhone 15、iPhone 15 Plus 後方鏡頭畫素則將達到 4800 萬畫素，升級至 iPhone 14 Pro 的規格。