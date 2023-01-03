Sony、蘋果新品連發 今年XR設備出貨量估年增近2成

研調機構 CCS 近期指出，去 (2022) 年 XR 設備出貨量較前年下滑，展望今年，預計下半年需求回升，以及 Sony、蘋果新品帶動下，出貨可望回到 2021 年水準，重回 1100 萬台水準，並較去年成長 18.7%。

CCS 指出，受到全球經濟不確定性、通膨影響，買氣下滑使新興產品銷量疲軟，去年 XR 設備的出貨量將比去年下滑 13% 達 960 萬台，展望今年，預計出貨量將增加到 1140 萬台。

CCS 預測，總體經濟影響下，今年 XR 設備銷售不振現象將持續，但多家品牌新品即將推出，Sony 2 月 PlayStation (PS) VR2 耳機即將上市，可望帶動需求增加，其中 PSVR2 是 PS5 專用頭戴裝置，第一代 PSVR 也是 PS4 專用設備。

CCS 認為，另外看好蘋果今年將推出首款 XR 設備，預計可望帶動今年下半年消費型 XR 設備出貨逐步趕上市場預期。

長期來看，CCS 預測，2024 年開始 XR 設備銷售將持續成長，2026 年出貨量將增長至 6680 萬台，預計 16% 將用於企業或機構這類工業用產品，其他為消費用產品。XR 設備中，目前 VR 設備仍為市場主要產品，預計 AR 設備比重 2025 年才會達到 20%。