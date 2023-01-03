元宇宙是大趨勢 施振榮：台灣應借重資通訊、晶片製造設計優勢

各國積極搶進元宇宙商機，宏碁集團 (2353-TW) 創辦人施振榮認為，元宇宙是未來大趨勢，也是台灣的新機會之一，面對科技發展，台灣如何贏向元宇宙策略，需借重在資通訊產業、晶片製造設計的現有優勢，並強化應用內容超前部署，靜待時機，讓台灣在元宇宙新世界扮演關鍵角色。

施振榮應中華物聯網與人工智慧研究學會邀請在元宇宙論壇演講，他說，元宇宙仍持續演進發展中，科技發展是一波未了一波又起，隨著新科技與新技術日漸成熟與普及化，一旦時機成熟，就會影響到每個人的工作與生活。

面對元宇宙帶來的新機會，施振榮指出，內容將是元宇宙發展的關鍵，而普及應用正需要有吸引力的內容，同時藉由豐富多元的內容，才能讓消費者體驗，並從小眾逐漸推廣到大眾，再配合舒適價格低的 VR 頭罩、裸眼 3D 技術的普及。

施振榮進一步分析，元宇宙要加速普及化，關鍵也要找到殺手級應用內容，從小眾市場開始，像是可以從娛樂應用領域切入，藉由巿場力量來驅動，此外，元宇宙基礎硬體也要標準化，彼此相容，不同品牌彼此創新競爭，讓消費者有更多選擇，才能加速元宇宙的發展。

施振榮認為，台灣在元宇宙趨勢中將可扮演兩大關鍵角色，一方面是元宇宙物質文明硬體基礎建設，成為進入元宇宙所需普及化設備的主要角色，另一方面則是在精神文明領域，提供具特色的東方文化內容，成為豐富元宇宙世界的貢獻者。