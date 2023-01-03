盤中速報 - 映泰(2399)股價大漲至14.3元，漲幅達7.52%

映泰(2399-TW)03日09:20股價上漲1元，報14.3元，漲幅7.52%，成交2,868張。
映泰(2399-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板。工業電腦。電腦VGA 卡。
近5日股價下跌1.48%，台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-223 張
- 外資買賣超：-221 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-221 張
- 融券增減：-16 張
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