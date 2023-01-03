〈台股盤前〉2023開紅盤 力守萬四挑戰站回半年線

台股今 (3) 日為 2023 年首個交易日，台股開紅盤可望迎來元月行情，雖然去年受全球景氣影響，全年大跌超過 2 成，但台股封關前多頭仍力守萬四關卡，縱使短線拉抬力道有限，但由於今年農曆春節較早，台股可望提前啟動紅包行情，預期將由個股輪流維繫多頭火種，短期力守萬四、並向上挑戰站回半年線。

盤面焦點方面，鴻海 (2317-TW)2 日代子公司鴻騰精密 (FIT) 公告擬斥資 1.86 億歐元 (約新台幣 61 億元)，收購德國汽車線束業者 PRETTL SWH 集團 100% 股權，用於擴充電動車關鍵零組件布局，公司預計 2023 年第二季完成交割，合併後可望貢獻年營收 3.5 至 4 億歐元，並有助毛利率提升。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 近年不僅持續加碼台灣先進製程擴產外，也同步擴大赴美、日等海外擴產，市場消息指出，供應鏈透露台積電因應未來三年成長所需，2023 年資本支出將達 380-390 億美元、逼近 400 億美元，年增幅 5.6% 起跳，對此，台積電不評論市場數據，不過公司預計 1 月 12 日召開法說會。

隨著台積電今年度資本支出可望擴大、擴產腳步不停歇，供應鏈可望雨露均霑，市場點名，中砂、家登、京鼎、帆宣等都可望受惠，其中，帆宣去年受惠廠務工程、半導體設備代工、代理設備與材料銷售同步暢旺，營收將首度挑戰 500 億元大關，2023 年隨著大客戶廠務工程需求維持相對高檔，現階段在手訂單仍維持 600 億元左右，有助今年營收續拚新高。

不過，美股上周五封關呈現偏弱整理，顯示美國經濟前景不明，市場也持續觀注美國聯準會升息力道，加上中國防疫解封導致短期疫情升溫，預期對台股元月開局仍有一定信心衝擊，預料大盤走勢仍不會太熱。