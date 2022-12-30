外資今年提款台股1.23兆元史上最多 封關日買金融、傳產迎新年

台股今 (30) 日上漲 52.67 點、收 14137.69 點，其中，外資今日 (30) 日賣超 1.41 億元、連三賣，但期貨淨多單增持 5039 口至 1.92 萬口。全年來看，外資賣超台股共 1.23 兆元，創下歷史新高。個股方面，外資大舉加碼金融及傳產股，賣超面板雙虎共 1.48 萬張。

外日今日大舉加碼金融股及傳產，包含國泰金 2.18 萬張、第一金 6586 張、新光金 5040 張、臺企銀 4514 張、台新金 4183 張，ETF 則有元大台灣 50 反 1 8658 張。

傳產方面，則有華新 1.34 萬張、寶成 4399 張、鋼鐵指標中鋼 3721 張、大成鋼 3658 張，貨櫃航運的長榮 3668 張、陽明 3325 張等。電子股方面，外資買超仁寶 3267 張最多，另外，也買超大同 4936 張。

外資賣超較多的是電子股，包含面板雙虎群創 9926 張、友達 4967 張、欣興 5557 張、聯電 3985 張、元太 2143 張、大聯大 1845 張。其餘個股有中鴻 2437 張、世紀鋼 2330 張、材料 - KY 1631 張等傳產，以及美時 2034 張。

投信買超最多是第一金 3355 張、其次依序為中信金 3023 張、日月光投控 969 張、南茂 943 張、大聯大 912 張；投信賣超最多的是開發金 3075 張、興富發 1769 張、中鋼 1721 張、頎邦 1026 張、鴻海 987 張。