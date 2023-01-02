市場需求帶動 材料-KY去年Q4單季營收可望連三季登頂

目前醋片及絲束供給緊張，也引導報價上漲，材料 - KY(4763-TW) 的訂單滿手，在 2022 年第四季單月訂單都維持 4 億元以上的水準，初估 2022 年第四季單季營收將跨越 12 億元大關，單季營收可望連三季登頂。

材料 - KY 在 2022 年 10 月及 11 月實際營收都超過 4 億元，預計第四季營收可望超越第三季的 11.96 億元水準，再改寫單季營收新高，年增達 56%，2022 年全年營收超過 42 億元，年增幅達 54%。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，除報價上漲外，也加開產能因應需求，預計 2023 年絲束產能將倍增，同時也已獲 2000 噸高價長約訂單，爲明年開出的新產能取得部分保障。

材料 - KY 生產的絲束爲香菸濾嘴等應用，2022 年完成 3000 噸產能擴充，2023 年更將再擴充 1.7 萬噸，總產能提升到 3.7 萬噸，也就是說，到今年 4 月，材料 - KY 的絲束產能較去年同期提升幅度達到 100%。

依產品組合來看，2022 年絲束產品占營收比重約 63%，在產能及市場需求的推升之下，預估 2023 年的比重將再衝高至 70%。

目前市場絲束供需趨緊的主要原因是 2019 年以來美國化工大廠伊士曼、賽拉尼斯因疫情相繼關閉絲束工廠，2022 年更因能源持續停工減產，影響產能約 5 萬噸，使絲束市場供需轉為緊俏，價格去年來因此持續調漲，更使擁有產能者更加有利。法人指出，其中，被股神巴菲特的波克夏投資公司在第三季同列爲與台積電 (2330-TW)ADR 同列爲加碼的股票之一的賽拉尼斯個股便是受惠於此。

由於加熱不燃燒菸銷售量增加，持續帶動絲束需求成長，伊斯曼及塞拉尼斯現有絲束產能因不可抗力因素而停工減產，法人認為，絲束供需緊俏恐延續 2-3 年，有利絲束價格延續漲勢。

材料 - KY 的 2022 前三季營收 30.4 億元，毛利率 35.9%，年增 5.47 個百分點，稅後純益 8.98 億元，年增 2.03 倍，每股純益 15.47 元。材料 - KY 在 2022 年第四季訂單滿載，全年營收將以 42 億元創新高，且目前能見度高，成長動能可望延續到 2023 年，估營收達 57 億元。

就新產品應用及產能規劃方面，材料 - KY 擬新增顯示面板用偏光片材料 TAC 膜的原料三醋酸纖維素，建置 5000 噸產能，預計 2023 年底投產；另擬擴增 1.7 萬噸絲束產能及醋酸長絲 2000 噸產能，預計 2023 年第一季及第二季陸續投產，以因應香菸濾嘴訂單需求及女裝面料市場需求，材料 - KY 也預計 2023 年 5 月完成 3000 噸及 12 月完成 5000 噸醋片產能擴充。