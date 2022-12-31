台積電3奈米量產、中國大解封、景氣轉亮低迷藍燈 本週大事回顧

台積電本周宣布，3 奈米良率已與 5 奈米量產同期相當，並大量生產，市場需求非常強勁，同時中國解封加速，宣布明年 1 月 8 日取消全員核酸檢測，有序恢復民眾出國旅遊，另外，11 月景氣對策信號分數大減 6 分，轉亮低迷藍燈。以下為本周大事回顧：

台積電 3 奈米量產需求強勁 良率已與 5 奈米量產同期相當

晶圓代工龍頭台積電 29 日舉辦 3 奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音表示，台積電在南科投資總額達新台幣 1.86 兆元，3 奈米良率與 5 奈米量產同期相當，已大量生產，市場需求非常強勁，量產後，每年帶來的收入都會大於同期的 5 奈米。

中國大解封 宣布有序恢復民眾出國旅遊

中國時隔 1084 天新冠肺炎疫情終於回歸「乙類乙管」，但中國的疫情並未因此終結，中國如何邁過感染高峰，尤其是確保重症患者的醫療需求，無疑是一大考驗。

中國政府宣布有序恢復民眾出國旅遊後，國際機票搜索量激增 8.5 倍，但在中國取消入境人員集中隔離之際，部分國家開始增加中國旅客的核酸檢測要求。

11 月景氣對策信號分數大減 6 分 轉亮低迷藍燈

國發會 27 日發布 11 月景氣燈號統計結果，反映全球經濟景氣下行，綜合判斷分數較上月大減 6 分，達 12 分，燈號轉亮代表「景氣低迷」的藍燈，分數更創下 2009 年 6 月以來逾 14 年低點，景氣領先、同時指標續呈下跌。

國泰世華銀屢當機 金管會開鍘 1200 萬元、總座降薪 30% 三個月

國泰金旗下國泰世華銀行 ATM、網銀等屢次當機，金管會 29 日出重手重罰國泰世華銀行 1200 萬元罰鍰，主要是短期內頻繁發生系統異常，因此開罰罰度為最高，並命該行調降總經理李偉正每月月薪 30%，為期 3 個月。

匯損、防疫險惹的禍！保險業 11 月巨虧 958 億元創今年最慘

金管會 29 日公布，受到新台幣 11 月強升 4% 衝擊，壽險業單月稅前虧損 753 億元，而產險業持續受到防疫險理賠拖累，單月續虧 205 億元，整體保險業 11 月大虧 958 億元，創下今 (2022) 年最慘月份。

大同在手電力訂單金額破百億元 土地資產開發邁大步

大同 28 日表示，集團經過資源整合後，形成四大事業群，其中電力與新能源事業占營收 6 成，從產業角度來看，是站在節能趨勢浪尖上，看好 2050 年綠電容量可達 1G、儲能則突破 300MW；電力在手訂單總額已破百億元。

元旦 23 項新規定上路 基本工資調漲、電動車家電補助

2022 年進入尾聲，2023 年元旦起又有許多新制上路，包括與國人荷包息息相關的基本工資調漲、家電及電動車汰舊換新節能補助，以及攸關台灣產業競爭力的台版晶片法案，此外，還有多項交通、環保、教育、營建相關新規範。