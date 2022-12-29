〈台積電3奈米量產〉劉德音：良率已與5奈米量產同期相當 需求非常強勁

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (29) 日舉辦 3 奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音表示，台積電在南科投資總額達新台幣 1.86 兆元，目前 3 奈米良率與 5 奈米量產同期相當，已大量生產，市場需求非常強勁，量產後，每年帶來的收入都會大於同期的 5 奈米。

劉德音致詞時表示，台積電南科廠區十分優美，包括六廠、十四廠、十八廠，同時有來自南科再生水廠的水資源供應，將逐步達成 2030 年再生水替代率 60% 的目標；台積電目前使用 20% 再生能源，並將達到 2050 年採用 100% 再生能源與淨零排放的永續目標。

劉德音指出，台積電在南科投資總金額達新台幣 1 兆 8600 億元，共創造 1.3 萬個直接工作機會，間接創造 2.35 個營建工作機會，且根據統計，台積電所招募的員工將帶來 6.7 倍額外的工作機會，相當於為社會帶來 7.5 萬個工作機會。

劉德音表示，目前 3 奈米製程良率，已與 5 奈米量產同期相當，並與客戶開發新產品、大量生產；相較於 5 奈米，3 奈米製程邏輯密度增加 60%，相同速度下功耗降低 30-35%，是世界上最先進的技術。

劉德音說，3 奈米技術將會應用在超級電腦、雲端、資料中心、高速網際網路，及許多行動裝置，包括未來的 AR、VR。

劉德音表示，在 5G 與高效能運算相關應用大勢所趨下，台積電 3 奈米製程市場需求非常強勁，3 奈米製程技術量產首年開始，每年帶來的收入都會大於同期的 5 奈米，根據估計，3 奈米技術量產 5 年內，將會釋放全世界 1.5 兆美元的終端產品價值。

劉德音指出，台積電除宣布 3 奈米正式量產的同時，也慶祝 3 奈米擴產，晶圓十八廠第八期將上梁，八期的每一期大型潔淨室面積達 5.8 萬平方公尺，是一般標準型邏輯電路工廠的 2 倍大。

劉德音表示，台積電除在台灣持續擴建，美國第二期工廠建設也同步展開，這是為了加強與客戶的信任，也更增加未來成長的動能。

