〈美股盤後〉美股封關日收黑 創2008金融海嘯來最差年度表現

美股步入 2022 年封關日，全球經濟疲軟的背景下，科技股前一日反彈動能未能延續，能源股逆勢走高，四大指數週五 (30 日) 集體收黑，寫下 2008 年金融海嘯以來最糟糕的一年，結束過去 3 年連升行情。

道瓊指數週五收黑超 70 點，年跌幅達 8.8%，2022 年表現優於其他主指。標普週五走低 0.25%，年跌幅為 19.4%。那斯達克指數下滑 0.11%，季跌 1%，年跌 33.1%，延續四個季度頹勢，為網際網路泡沫破滅以來首見。

在今年的最後一個交易日，聯準會隔夜附買回操作 (RRP) 規模週五創下 2.554 兆美元，突破歷史新高，超過了 9 月 30 日寫下的 2.426 兆美元高峰，反映季末常態性的激增模式，及投資機構堅持使用可靠的現金以度過經濟不確定性。

政經方面，聖路易聯準銀行發布研究報告暗示經濟衰退即將到來，內容提到美國 50 個州中有逾一半的州顯示經濟活動放緩跡象，這通常是預告衰退即將到來的關鍵門檻，同時，失業率變化也可能暗示衰退風險攀升。

俄烏消息方面，俄羅斯財政部週五表示，來自「不友善」國家的外國投資機構必須以半價或更低的價格出售在俄資產，而且俄羅斯政府將收取 10% 的額外徵費。

中俄合作關係更加緊密，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁週五舉行視訊會晤時表示，中俄雙方要在國際事務中密切協調配合，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，攜手抵禦外部勢力干涉破壞。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.59 億例，死亡數突破 668 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

跟進美國等諸多國家，英國和法國週五相繼宣布，將要求來自中國的旅客在出發前 48 小時內提供陰性的新冠病毒檢測結果。

週五 (30 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊僅能源板塊收紅，房地產、公用事業和材料領跌。非必需消費板塊年跌 38%，創史上最慘，能源板塊年漲 59%，創史上最佳年度表現。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.25%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.25%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.49%；Meta (META-US) 漲 0.067%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.21%。

道瓊成分股逾半疲軟。家得寶 (HD-US) 下跌 1.42%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.03%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 0.9%；波音 (BA-US) 上漲 0.84%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.66%。

費半成分股漲跌互見。NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.075%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.25%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.12%；美光 (MU-US) 下跌 1.10%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.84%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.091%；AMD (AMD-US) 下跌 0.077%。

台股 ADR 集體殞落。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.99%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.42%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.97%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.41%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 揚升 1.12% 至每股 123.18 美元，年跌幅高達 69.20%。「女股神」伍德（Cathie Wood）執掌的方舟投資週四買進特斯拉 22,514 股，預估價值超過 274 萬美元，這是方舟投資連續第三天逢低買入特斯拉。

資金於尾盤時段大幅流入後，蘋果 (AAPL-US) 黑翻紅，收盤小漲 0.25% 至每股 129.93 美元，年跌幅為 28.61%。《日經新聞》週五援引消息人士報導，蘋果執行長庫克要求日本首相岸田文雄考慮在規範智慧型手機應用程式操作與收費的同時，應該要保護用戶隱私安全。

電動卡車新創 Nikola (NKLA-US) 暴跌 9.62% 至每股 2.16 美元。Nikola 計劃出售 1.25 億美元的可轉換債券以籌集資金。

理想汽車 ADR (LI-US) 上漲 4.67% 至每股 20.40 美元。理想汽車宣布其 12 月的交車量將超過 20,000 輛，高於 2021 年 12 月交付的 14,087 輛。

經濟數據

美國 12 月芝加哥 PMI 報 44.9，預期 40，前值 37.2

華爾街分析

投資情緒全年基本上陷入陰霾，主要受到通膨惡化、聯準會激進升息打擊，地緣政治的擔憂和好壞參半的經濟數據也令人惴惴不安。

全球股市在 2022 年市值蒸發 18 兆美元，創金融危機以來最糟表現，債券市值下跌 16%，自 1990 年以來最大跌幅。

展望新的一年，一些分析師認為痛苦遠未終結，預計熊市將延續到衰退來臨或聯準會轉向，同時，還有一些分析師預測，美股將在 2023 年下半年反彈之前創下新低。

B. Riley Wealth 市場策略師 Art Hogan 說：「我們從未見過股債市場同時暴跌的環境，好消息是，我們已經度過了 2022 年，壞消息是，2023 年可能會是一段坎坷的旅程，至少在頭幾個月是這樣。隨著聯準會持續升息對抗通膨，經濟走勢可能會在 2023 年之前走弱，但溫和的衰退可能有助於股市在今年下半年表現更好。」

瑞銀紐交所場內交易總監 Art Cashin 警告：「我也想市場環境像綠野仙蹤一樣，一下子就變得絢麗多彩，但我們認為，美股第一季可能還會出現顛簸，而且取決於聯準會，市場低迷可能會持續更長的時間。」

不過，Oppenheimer 策略師 John Stoltzfus 樂觀認為：「如果聯準會能夠在明年證明它可以暫停通膨，那麼美股很可能會有 10% 至 12% 的上漲空間。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主