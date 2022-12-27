微博擬投入人民幣15億 收購新浪網旗下子公司

近日微博 (09898-HK) 發布公告，表示全資子公司 Weibo Hong Kong 與新浪公司全資子公司新浪香港就買賣新浪網技術（中國）公司 100% 股權訂立若干協議，為去年新浪完成私有化以來，再次調整公司架構。

協議內容顯示，Weibo Hong Kong 同意購買新浪網技術（中國）公司（新浪香港有限公司的全資子公司及中國北京新浪總部大廈的擁有人）全部股權。此次收購對價為人民幣 15 億元。

公告披露的買賣協議，主要為微博收購新浪旗下一子公司，該公司除日常經營外，還持有包括新浪大廈在內若干資產。據悉，該大廈位於北京上地中關村軟件園 2 期，建築面積約 13.22 萬平方公尺，佔地 2.9 公頃。整棟大樓為地下三層，地上六層。

此外，新浪表示，本次買賣不涉及微博與新浪之間的主要業務轉讓，也不涉及二者之間的任何管理關係變更。

去年新浪宣布完成私有化。從美國那斯達克下市後，新浪改名為 「新浪集團控股有限公司」，成為一家由新浪董事長曹國偉和新浪管理層共同控制的私人企業。微博今年集中資源，力圖提高營運效率，公司調整後營業利潤為 1.62 億美元（人民幣 11.47 億元），高於華爾街原估 1.38 億美元。