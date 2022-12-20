人民幣300元天價電影票 拉垮中國《阿凡達2》票房

被視為票房救命稻草的《阿凡達：水之道》（以下簡稱《阿凡達 2》），在中國市場的表現難看，原因包括人民幣（下同）300 元天價電影票，被消費者質疑《阿凡達 2》成為一些電影院「割韭菜」的工具，疫情蔓延也令民眾不敢出門。

《中國企業家》報導，自 11 月 23 日《阿凡達 2》定檔後，電影院老闆王琦每天都異常亢奮，調試設備、準備物料、招聘兼職、預售團購，幾乎一天也沒閒著。

今年來，王琦旗下影院幾乎一部「爆款大片」都沒上過，加上疫情蔓延，基本上是賠本營運。王琦把《阿凡達 2》視作救命稻草，指望《阿凡達 2》票房能夠再創神話，挽救影院一整年損失。

然而，《阿凡達 2》僅上映三天，王琦的希望就幾乎破滅——12 月 16 日《阿凡達 2》首映當天，他特地開了 0 點場，結果才賣出去三張票，且 16 日、17 日、18 日三天加起來，總共才賣 3,000 多元，「這三天甚至不如《獨行月球》一天賣得好。」

截至 12 月 18 日，《阿凡達 2》豆瓣開分 8.4，累計票房破 4 億，其中包含預售及點映的 2 億。對普通電影而言，這似乎是個還不錯的成績，但對曾創下影史神話的《阿凡達》來說，卻遠不及預期。

2009 年上映的《阿凡達》，是所有電影迷心目中的神話。這部由詹姆斯 · 卡梅隆執導的電影，以 30 億美元票房保持十年全球票房冠軍，也成為中國首部票房突破 10 億元大關的強片。

高票價與疫情，成為勸退觀眾的雙重因素。一線城市中心地段的電影院，《阿凡達 2》IMAX 特效廳的票價大多在 200 元左右，有的甚至高達 300 元以上。一些縣城的普通廳票價也要五、六十元，IMAX 特效廳則要上百元。

有觀眾抱怨：「兩個人看一場電影，加上爆米花、可樂，小一千塊沒了，根本看不起。」

動輒兩、三百元的天價影票，也被觀眾質疑《阿凡達 2》是否成為一些電影院「割韭菜」的工具。

一名業界人士表示，「天價票」的背後，是一場電影院的「合謀」。

該人士透露，《阿凡達 2》上映前夕，電影院特地調整一些「老破小」普通廳的名字，例如改成「4K 激光廳」，票價立刻翻了一倍，但設備、螢幕完全沒變。

《阿凡達》系列以技術革新聞名，許多觀眾寧願加錢看特效廳，也不願看普通廳，這讓許多電影院有了操作空間。

「一個普通的舊廳，加上了杜比音效、激光、巨幕、全景、4K、原版等聽起來『高大上』的關鍵詞，就能提價不少。」該人士說，這些都是業者心知肚明的套路。

在中國疫情蔓延之際，許多人都成了第一波新冠感染者，居家休息調養，一些暫時「安全」的人，也比以前更謹慎，不敢去電影院等人流密集封閉場所。

王琦表示，每個場次超過一定人數，其他人就不敢買票了。一名觀眾說，換做往常，她一定會選第五、六排中間位置，這是公認最佳觀影位，但如今她只敢選靠角落座位，離人群越遠越好。

與此同時，退票率也比過去更高。不少買了預售票的觀眾，當天表示自己出現感冒、發燒症狀，要求退票。王琦說：「原本電影票是不退不換的，但鑒於特殊時期，現在申請退票的，我們都給予處理。」