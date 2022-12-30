台積電85%主管內升 採雙軌學習培訓新主管

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (30) 日表示，公司主管職缺由內部員工晉升的比例高達 85%，並因應員工結構組成越趨多元化，也整合 70-20-10 法則、混成學習二種模式，設計新版新任主管訓練課程。

台積電指出，員工是公司最重要的資產，除打造多元與共融的職場環境，鼓勵員工在合適職位發揮所長，也積極透過創新思維儲備人才未來所需的能力。

台積電補充，有鑑於員工人數持續成長且結構組成愈趨多元，管理階層應具備的能力及職能發展需求亦須與時俱進，因此公司整合 70-20-10 法則、混成學習二種模式，設計新版新任主管訓練課程。

因應數位轉型，台積電今年導入混成學習模式，已舉行實體課程逾 6300 堂、線上課程逾 5600 堂，超過 211 萬人次投入學習活動，且進一步結合 70-20-10 法則應用於新任主管訓練課程，協助其更順利銜接新職，截至 12 月總計約 2100 位主管參與，課程平均滿意度達 97 分。

此外，台積電為儲備未來人才，預計明年起針對新進人員、中階主管、個人效能、英語能力等不同對象與類型的訓練課程，分別開發教學模組，透過創新且實用的訓練學習方式，驅動員工將學習成果實際運用工作與生活中，提升績效並精進自我價值。