台積電漲勢收斂 台股封關漲52點收14137點 全年跌掉4081點

美股周四全數收漲，台股今 (30) 日為 2022 年封關日，權王台積電領漲，金融、航運股也領身而出，資金同步流向觀光、軍工概念股，大盤一度勁揚近 200 點，但尾盤賣壓湧現，台積電漲勢收斂，加權指數終場上漲 52.67 點或 0.37%，收在 14137.69 點，成交值僅 1357.89 億元，累計全年下跌 4081.15 點。

櫃買指數虎頭蛇尾，終場下跌 0.18 點或 0.1%，收在 180.34 點，成交值 412.23 億元。上市櫃成交值合計 1770.12 億元。

台股本周下挫 133.94 點，跌幅 0.94%，周線連四黑；累計 12 月下跌 741.86 點，跌幅 4.99%，月線翻黑；第四季上漲 713.11 點，漲幅 5.31%，季線終止連三黑；半年線下跌 688.04 點，跌幅 4.64%，為連二黑；年線下跌 4081.15 點，跌幅 22.4%，終止連三紅。

美股那指周四大漲約 2.6%，費半指數勁揚超過 3%，台積電今天獲買盤青睞，一度上漲超過 2%，但尾盤湧現賣壓，以 448.5 元收盤，漲幅僅 0.56%；鴻海同樣漲幅收斂，百元大關得而復失；聯電、聯發科、國巨、大立光等電子股均收黑。

金融族群方面，富邦金漲幅縮小至 0.54%，第一金上漲 1.5%，兆豐金、永豐金、台新金、中信金等均收紅，國泰金和玉山金則收跌。航運股扮演撐盤要角，貨櫃三雄上漲超過 1%，中航、台航、遠雄港等也漲勢強勁。

台灣兵役確定延長，美國政府更宣布出售 1.8 億美元的火山布雷系統，協助強化我國國防，帶動軍工概念股題材，八貫強勢攻上漲停板，雷虎、漢翔、精剛、寶一、晟田、拓凱等多檔均漲勢凌厲。

中國即將全面解封，市場樂觀看待旅遊市場回溫，加上年底節慶、尾牙及春節效應，吸引資金持續湧入觀光股，雄獅、王品、美食 - KY、八方雲集、遠雄來、華園、漢來美食、亞洲藏壽司等，均表現不俗。

東北亞近來氣溫驟降，美加地區也遭遇暴風雪，帶動市場對保暖衣物的需求，成衣雙雄今天股價聯袂走揚，儒鴻勁揚逾 3%，直逼 500 元大關，聚陽也有近 1% 的漲幅，遠東新、利勤、嘉裕、南染、福懋、大宇、宏和等都在盤上表現。